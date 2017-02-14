嘉義加強查緝違規家禽場 防堵疫情擴散

我要評比

嘉義縣昨天傳出私宰烏骨雞被驗出禽流感H5N6，又發現數十袋死鴨被丟棄，嘉義縣政府今天起提高家禽私宰場查緝頻率外，並加強違規家禽飼養場查緝，全力防範疫情擴散。

嘉義縣農業處表示，禽流感疫情升溫，嘉義縣民雄鄉一處傳統市場昨天傳出私宰烏骨雞被驗出禽流感病毒H5N6陽性反應，全面對市場及來源的雞場進行消毒、移動管制。

在東石鄉副瀨村六腳大排出海口於昨天傍晚發現有20多袋死鴨（每袋3至5隻），嘉義縣家畜疾病防治所防疫人員立即前往現場消毒，今天上午由化製車將死鴨運至鹿草焚化廠銷毀，檢體送檢驗。

嘉義縣家畜疾病防治所長李建霖指出，查緝小組加強查緝違法家禽私宰，查緝頻率將由原先每月查緝兩次提升為每週1次，另一方面也呼籲養禽戶除做好自主管理與落實人車管制，若有禽隻異常死亡，應隨即通報家畜所，切勿隨意棄置動物屍體。

李建霖表示，嘉義縣養禽場約897場，其中非法家禽飼養場約占16%（約149場），縣府於農曆春節前啟動的非法飼養場稽查作業將持續進行，同時針對六腳大排沿線畜牧場與高風險水禽違規飼養場列為重點取締對象。

嘉義縣農業處長林良懋呼籲養禽業者，請自主落實防疫工作，若發現飼養禽隻有異狀，儘速通報防疫機關，若無主動通報疫情的業者，將面臨撲殺、不予補償及最高新台幣100萬元等罰款，也請養禽戶別隨意將動物屍體丟棄，避免遭重懲。1060214

(中央社)