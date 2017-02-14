嘉義加強查緝違規家禽場 防堵疫情擴散
嘉義縣昨天傳出私宰烏骨雞被驗出禽流感H5N6，又發現數十袋死鴨被丟棄，嘉義縣政府今天起提高家禽私宰場查緝頻率外，並加強違規家禽飼養場查緝，全力防範疫情擴散。
嘉義縣農業處表示，禽流感疫情升溫，嘉義縣民雄鄉一處傳統市場昨天傳出私宰烏骨雞被驗出禽流感病毒H5N6陽性反應，全面對市場及來源的雞場進行消毒、移動管制。
在東石鄉副瀨村六腳大排出海口於昨天傍晚發現有20多袋死鴨（每袋3至5隻），嘉義縣家畜疾病防治所防疫人員立即前往現場消毒，今天上午由化製車將死鴨運至鹿草焚化廠銷毀，檢體送檢驗。
嘉義縣家畜疾病防治所長李建霖指出，查緝小組加強查緝違法家禽私宰，查緝頻率將由原先每月查緝兩次提升為每週1次，另一方面也呼籲養禽戶除做好自主管理與落實人車管制，若有禽隻異常死亡，應隨即通報家畜所，切勿隨意棄置動物屍體。
李建霖表示，嘉義縣養禽場約897場，其中非法家禽飼養場約占16%（約149場），縣府於農曆春節前啟動的非法飼養場稽查作業將持續進行，同時針對六腳大排沿線畜牧場與高風險水禽違規飼養場列為重點取締對象。
嘉義縣農業處長林良懋呼籲養禽業者，請自主落實防疫工作，若發現飼養禽隻有異狀，儘速通報防疫機關，若無主動通報疫情的業者，將面臨撲殺、不予補償及最高新台幣100萬元等罰款，也請養禽戶別隨意將動物屍體丟棄，避免遭重懲。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。