NBA金塊24記3分彈 射爆勇士

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美國職籃NBA丹佛金塊隊今晚轟進隊史新高的單場24記3分球，其中赫南葛梅茲（Juancho Hernangomez）包辦6記，終場就以132比110轟垮金州勇士。

法新社報導，金塊隊約基奇（Nikola Jokic）繳出17分21籃板12助攻，生涯第2次大三元，單場籃板與助攻更是生涯新高，但光芒仍舊被全隊令人咋舌的3分彈雨蓋過，金塊今晚有4人轟進至少4記3分球。

杜蘭特（Kevin Durant）為勇士隊拿下25分，全隊3分球出手32次僅8中，一哥柯瑞（Stephen Curry）的3分球更是悽慘的11投1中，全場18次出手僅4中，只拿下11分。1060214

(中央社)