台聯指特定人士作梗 熱比婭暫停訪台
台灣團結聯盟今天說，世界維吾爾大會主席熱比婭原擬在3月底訪問台灣，但因有特定人士從中作梗，熱比婭暫停訪台計畫，台聯強烈譴責少數刻意阻擋熱比婭訪問台灣的有心人士。
台聯在1月底時曾開記者會，宣布熱比婭已接受台聯邀請，擬在3月底訪問台灣，呼籲民主進步黨政府支持並協助相關行政作業程序，讓熱比婭順利訪問台灣。
不過台聯今天發布新聞稿指出，台聯主席劉一德與社運部主任張兆林昨天特別到日本東京與熱比婭會面，與熱比婭討論3月底訪台行程細節，但會面前，才得知有特定人士從中作梗，早一步與熱比婭會面，並以「目前非訪台最好時機」，阻擋原已答應台聯邀請的熱比婭訪問台灣。
台聯表示，對少數刻意阻擋熱比婭訪問台灣的有心人士表達強烈的譴責。
張兆林表示，台聯理解也能體諒熱比婭決定再觀察的謹慎決定，雖然原訂邀訪計畫暫停，但台聯仍會繼續努力，盡全力再邀請熱比婭及其他反中人士或團體到台灣訪問，讓台灣成為國際上對抗中國霸權的中心與平台。1060214
(中央社)
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