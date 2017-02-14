南毒北運！中打破獲毒品藏汽車音箱
南毒北運！刑事警察局中部犯罪打擊中心昨晚發現23歲的劉姓毒犯，從高雄駕車北上到桃園企圖販售，一路跟監埋伏到今天（14日）凌晨3時上前緝捕時，劉嫌還嗆警：「憑什麼罪名逮捕！」警方細心搜索發現，毒品竟然藏在汽車後面改裝的音箱，清查總計起出第2級毒品安非他命4大包，合計4公斤，估計市價100多萬元；所幸警方及時破獲，避免荼毒更多人。
刑事警察局偵6大隊第4隊隊長游文勝表示，昨晚發現劉嫌駕車北上，沿途尾隨至桃園市桃園區大興西路汽車旅館附近交易毒品時，趁劉嫌下車不備之際逮捕，當場在車內查獲安非他命4公斤。
警方透露，中部打擊犯罪中心去年底接獲情資，指稱綽號「顯仔」，有毒品、槍砲、傷害及賭博前科的劉嫌涉嫌自南部將毒品載運至桃園地區販賣，遂報請台灣桃園地方法院檢察署，指揮中打與桃園市政府警察局大園分局、高雄市政府警察局左營分局等單位組成專案小組共同偵辦。
經專案小組多月跟監蒐證，確認劉嫌南北運的販毒模式，掌握劉嫌擬將安非他命自高雄運輸至桃園，立即全力動員密集跟監，今天凌晨在桃園市桃園區大興西路趁劉嫌下車不備之際逮捕，但警方在車內從輪胎、坐椅和後車廂查無所獲，後來在後車廂前的音箱內查獲安非他命、現金3萬6000元及電子磅秤等贓證物。
近期因國內司法機關查緝毒品行動雷厲風行，導致毒品市場缺貨嚴重，據了解安非他命毒品每公斤黑市價錢已高達25至30萬元之間，初估查獲的毒品約可供4萬餘人次吸食；運輸、販賣毒品刑責雖嚴峻，仍有犯罪集團為牟取不法暴利鋌而走險。
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(中時)
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