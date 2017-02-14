安永：中國金融科技投資額世界第1 將持續增長

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路透報導，世界知名會計師事務所安永發布報告指出，去年中國在金融科技領域投資情況火熱，預計未來幾年仍會繼續高速成長。

據了解，去年中國在金融科技領域直接投資額達65億英鎊，位居世界第1，較前年相比成長幅度超過2倍。安永也指出，除了私募基金和創業投資之外，傳統金融機構也成為金融科技的投資者。

目前中國金融科技領域被互聯網巨頭主導，包括阿里巴巴關聯企業螞蟻金服、騰訊旗下的微信等，眾多消息指出螞蟻金服將在今年上市，但上市地點和日期尚無明確消息。

(工商)