虎科大機械人世界第一 被委託辦國家賽
虎尾科技大學是國內外機械人大賽常勝軍，去年並以保齡球機械人勇奪國際奧林匹克機器人大賽冠軍，教育部見該校表現優異，便委託主辦國內最悠久、規模最大的TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽，令師生備感光榮。
校長覺文郁指出，《天下》雜誌報導，企業界最愛聘用的畢業生，該校在全國100多所大學中排名第24，逐年進步中，足見該校以輔導學生就業為重要目標已有成果。其次，在各項機器人研發及競賽方面也縱橫國內外，屢獲大獎，因此被教育部委以重任，將主辦國家級的機器人大賽。
活動執行長鄭錦聰教授說，TDK盃機器人競賽過去20年都是教育部主辦，今年首次由學校主辦，意義不凡，除原有自動組、遙控組外，也將新增飛行組的創新挑戰，地上走的，水裡遊的，天上飛的，都能與賽。
鄭錦聰表示，自動組須設計出可正確自動辨識及書寫文字、智慧避障及路徑規畫、視覺與動作協調功能的全智慧型機器人；遙控組則須正確書寫、有效擊落物品、成功收集物品、攜帶物品與準確放置物品功能；飛行組得能在室內環境及隧道空間內自主飛行、避障穿越、定點目標投擲、甚至是自動起降等視覺與動作協調功能的飛行機器人。獎金歷屆最高，優勝隊伍還可赴日本參賽。
(中時)
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