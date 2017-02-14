彰化地下電鍍工廠偷排廢水 檢偵結起訴

54歲陳姓男子未取得合法工廠登記證，擅自在彰化縣和美鎮搭建違章鐵皮建築經營地下電鍍工廠，並僱用失業的51歲弟弟幫忙輪班，偷偷將含有有害健康物質的廢水排入排水溝流向烏溪，造成汙染的危害，去年7月經檢警會同環保單位查獲，全案彰化檢方偵結，今天依《水汙染防治法》罪起訴兩人。

彰檢起訴書指出，54歲的陳男未取得合法工廠登記證，擅自經營地下電鍍廠，又未領有水汙染防治法所規定的貯留廢水許可文件，即逕行將電鍍廢水儲留在廠內廢水儲槽，早在2015年7月，就曾遭彰化縣政府環保局稽查查獲，被依違反《水汙染防治法》裁罰3萬元、並勒令停工。

但陳男不顧停工命令，2016年6月1日起又擅自復工，且也未經許申請排放許可證或簡易排放許可文件，將含有氰化物、總鉻、鎳等有害健康物質超過放流水標準的電鍍廢水排進工廠後方的竹子腳排水溝地面水體。

另外，陳還招徠失業的兄長到工廠幫忙輪班，擔任偷排電鍍廢水的工作。檢方指出，電鍍廢水經竹子腳排水流向出口處的烏溪，而烏溪左岸鐵路橋下游約120公尺處，是彰化農田水利會福馬圳之取水口，因此廢水汙染遍及彰化、和美、伸港及線西等4鄉鎮農田，致生公共危險。

(中時)