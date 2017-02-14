國道翻車意外 法扶律師提供協助

針對國道五號遊覽車翻覆事件受害者及其家屬，法律扶助基金會提供免費線上法律諮詢服務，包括法律文件撰擬、調和解代理之申請案件，有需要的民眾都可在周一至周五早上9點到下午5點，​撥打法扶法律諮詢專線412-8518。

(中時)