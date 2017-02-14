東管處把部落雜貨店變身旅遊資訊站
部落雜貨店也提供問路服務！東海岸國家風景區管理處以長濱鄉南竹湖部落為示範點，在藝術家與設計師巧手改造下，讓部落雜貨店化身為最具創意的東部海岸沿線旅遊資訊站及補給站，推廣部落深度旅遊，與發展在地觀光。
東管處辦理「部落旅遊資訊站改造示範計畫」，首創由在地雜貨店化作旅遊資訊站， 第1間「Paghanhan部落雜貨店」座落在台11線（92K處）的南竹湖部落，Paghanhan是阿美族語休息、歇腳的意思，歡迎大家來歇腳。
在藝術家Akibo李明道與原民青年設計師謝聖華的巧手改造下，「Paghanhan部落雜貨店」融合了雜貨店的懷舊氣味，並保留部落的原始風貌，讓除了可以滿足旅客補給用品外，更加入在地特色部落產品展售，包含部落婦女的手工藝、在地小農的米、菜、醃漬品等，旅客也可以掃描QR-CODE，輕鬆獲取鄰近美食、住宿資訊，讓東部海岸旅遊，更自在、有趣。
東管處處長林信任表示，該處推動部落觀光多年，已獲許多遊客與部落的認同，現更透過台11線沿線的在地雜貨店改造計畫，提供給旅人更深入、體貼旅人的資訊與補給站，讓部落旅遊更加暢行無阻。
(中時)
關鍵字：部落、雜貨店、東海岸國家風景區管理處、旅遊資訊站
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。