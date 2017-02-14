東管處把部落雜貨店變身旅遊資訊站

東管處將部落雜貨店化身為旅遊資訊站，首站座落在長濱鄉南竹湖。（東管處提供）

部落雜貨店也提供問路服務！東海岸國家風景區管理處以長濱鄉南竹湖部落為示範點，在藝術家與設計師巧手改造下，讓部落雜貨店化身為最具創意的東部海岸沿線旅遊資訊站及補給站，推廣部落深度旅遊，與發展在地觀光。

東管處辦理「部落旅遊資訊站改造示範計畫」，首創由在地雜貨店化作旅遊資訊站， 第1間「Paghanhan部落雜貨店」座落在台11線（92K處）的南竹湖部落，Paghanhan是阿美族語休息、歇腳的意思，歡迎大家來歇腳。

在藝術家Akibo李明道與原民青年設計師謝聖華的巧手改造下，「Paghanhan部落雜貨店」融合了雜貨店的懷舊氣味，並保留部落的原始風貌，讓除了可以滿足旅客補給用品外，更加入在地特色部落產品展售，包含部落婦女的手工藝、在地小農的米、菜、醃漬品等，旅客也可以掃描QR-CODE，輕鬆獲取鄰近美食、住宿資訊，讓東部海岸旅遊，更自在、有趣。

東管處處長林信任表示，該處推動部落觀光多年，已獲許多遊客與部落的認同，現更透過台11線沿線的在地雜貨店改造計畫，提供給旅人更深入、體貼旅人的資訊與補給站，讓部落旅遊更加暢行無阻。

(中時)