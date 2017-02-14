18度C與埔里扶輪社聯合舉辦捐血活動 贈品好超值

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18度C文化基金會與埔里扶輪社定18日上午10時至下午4時，在Feeling18巧克力工房停車場，聯合舉行捐血活動，歡迎大家一起捐熱血、做好事，還有機會得到價值9千多元的Feeling18客制化行李箱。

18度C巧克力茆董事長指出，冬春交替時節是捐血中心血庫最匱乏的時候，新的一年希望大家一起做好事，捐熱血，捐血還可獲超值贈品，凡捐500cc熱血勇士，可獲專屬抽獎禮feeling18時尚輕旅行箱1組(價值9218元)、250cc可獲專屬抽獎禮feeling18收納時尚包1組(價值1280元) 。

另捐血者即可送feeling18客製化經典手感帆布袋1只、木輪18扇形餅乾1包以及埔里扶輪社多功能環保洗衣精1份(限量150份)。

(中時)