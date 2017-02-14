國五車禍北市聯醫仁愛院區 戴姓傷者病況穩定
國道5接國道3南下車道昨晚發生嚴重遊覽車車禍，其中年僅22歲女傷者戴佑珊送至北市聯合醫院仁愛院區救治。仁愛院區醫務長陳冠仰今早受訪時表示，戴女意識清楚，但臉部、頭部有多處擦傷，右腳骨折已打上石膏，且有暈眩現象，人尚在加護病房。
據了解，戴佑珊和朋友呂怡臻在報名參加旅行團，是全團最年輕的旅客，遺憾只有戴女逃過死劫。陳冠仰說，戴女昨晚送到醫院救治時，在檢查時反應會感到疼痛，意識清楚，生命現象穩定，但臉部、頭部及肢體有多處擦傷，包括左邊顏面有輕微骨折，右腳第五節骨頭有裂傷現象，醫生已打上石膏，昨晚戴女家屬也來探視，今早旅行社老闆也來探望過，戴女生命現象穩定，但還有暈眩現象，擔心有腦出血狀況，仍要觀察2到3天，穩定後才能轉一般病房。
與戴同行的呂怡臻，今年也僅22歲。中山區新生里長曾國益說，據了解呂女在士林夜市工作，這次是和同齡的同事一起報名參加一日遊，今早去探望呂家父母，2人都很難過。據傳呂女有論及婚嫁男友，男友爸爸得知準媳婦出意外，找遍北市醫院，最後竟在第二殯儀館得知她的死訊，難過得痛哭。
(中時)
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