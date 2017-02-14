爭取國立原住民族博物館 傅崐萁：花蓮準備好了
醞釀多時的國立原住民族博物館設館計畫，目前全台共有8個縣市正積極爭取，選址小組今天上午前往花蓮縣秀林鄉水源部落東方夏威夷舊址現勘，腹地22公頃土地，及完善的周邊建設，讓選址小組直呼印象深刻，花蓮縣長傅崐萁更代表花蓮鄉親高呼，花蓮準備好了！
原住民行政處處長陳建村指出，佔地22公頃的東方夏威夷舊址位於沙婆礑山山腳下、砂婆礑溪畔，鄰近花蓮市區、火車站及機場等，交通動線流暢，且基地與太魯閣族、奇萊雅族、阿美族人部落，未來作為原博館可與原鄉部落產生有機連結，有利於打造一座「活的博物館」。
由原民會副主委江明輝領軍的選址小組，去年下半年花蓮縣府提報花蓮市北興路原住民文化館對面的基地，因腹地僅2.6公頃，被選址小組嫌太小，今天上午選址小組再次前往新基地，委員浦忠成說，這次真的寬多了，看得心情也比較開心了！
現任國立臺灣史前文化博物館副館長林志興指出，該基地並沒有想像中偏遠，容積率、區位都比上次好非常多，若配合完善的交通設置，至於能否順利從這場八選一爭奪戰勝出，他則與代表保留回應，原委會再通盤考量。
「花蓮準備好了！」縣長傅崐萁指出，國立原住民族博物館設在花蓮，可以集部落生活現場、傳統文化資產、原住民推廣教育、文化觀光產業於一身，並藉由南島民族文化，讓臺灣立足亞洲，放眼世界，盼中央政府有足夠智慧儘速作出正確的決定。
(中時)
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