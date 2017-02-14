竹縣水情吃緊 邱鏡淳呼籲節約用水
北台灣近期降雨不足，新竹縣的寶山及寶山第2水庫蓄水量均已低於6成，頭前溪河川流量也呈現偏少情形，加上正逢春耕時期，供水情勢轉趨吃緊，縣長邱鏡淳14日特別視察寶2水庫，並籲請民眾提早節約用水。
邱鏡淳表示，水情燈號自13日起由藍燈轉為水情稍緊的綠燈，雨量很少，無形中對民生用水、工業用水發生了搶水大戰。
他說，1個月前就曾接到電話，工業區1家專門製作洗腎藥水的製藥公司，已因供水不正常而影響藥水的供應，且水資源對竹科、湖口工業區的運作十分重要、會影響生產線，因此已展開調度，所以除了呼籲農民節約用水，也希望工廠儘量使用汙水處理的回收用水。
工務處指出，石門水庫供水區（含湖口鄉及新豐鄉17個村）已於13日調整水情燈號為水情稍緊的綠燈，經濟部水利署副署長鍾朝恭也於昨天率北區水資源局長江明郎拜訪副縣長楊文科，並就新竹地區水情予以說明。
為因應水情不佳，竹東及竹北水資源回收中心每日均提供回收水供民眾取用（竹北每日1500噸，竹東每日1000噸），可作於景觀環境用水及非與人接觸方面使用。
而截至今天，北台灣主要水庫蓄水量與蓄水率分別為石門水庫蓄水量1億2120萬立方公尺、蓄水率60％；翡翠水庫2億7769萬立公尺、83％；寶山水庫323萬立方公尺、60％；寶2水庫1809萬立方公尺、57％；永和山水庫1927萬立方公尺、64％；鯉魚潭水庫6890萬立方公尺、60％。
(中時)
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