逃逸外勞情侶疑吵架 男行兇後將女裝箱

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情人節悲歌，宜蘭一對逃逸外勞情侶今天疑因吵架，男子憤持凶器毆打女友後，再將她裝在大紙箱中。男子友人發現此事後雖趕緊報警，但女子還是送醫不治。

宜蘭縣警察局宜蘭警分局說，阿杜（譯名）與阿雅（譯名）為一對印尼籍逃逸外勞情侶，兩人逃到山區打工。昨天晚上，他們原本相約想要前往移民署自首，希望被遣返回印尼，但因為時間已晚，兩人又無固定住所，於是先投宿宜蘭市中山路三段中央商場的友人雜貨店內，準備今天前往自首。友人當時自己收店後就回家。

雜貨店鄰居說，今天凌晨約2時，雜貨店內疑似傳出激烈爭吵聲，但因為對方是講外國話，因此不了解內容。

據了解，阿杜隨後憤持凶器打昏阿雅，雜貨店內樓梯等處牆壁沾滿血跡。事後，阿杜還將女友裝在大紙箱中，鮮血不斷滲出。

警方調查，阿杜行兇後，試圖擦拭或清洗現場相關血跡，並懊悔躲在房裡不斷哭泣。友人一早前往準備開店時，才發現發生大事，趕緊報警。

阿雅隨後被救護人員從紙箱中拖出來，送醫急救，但仍宣告不治。

警方表示，這對情侶疑似因感情因素吵架，阿杜隨後也被員警立即在現場逮捕，帶回偵辦。偵訊後將依刑法殺人罪嫌，移送宜蘭地方法院檢察署偵辦。1060214

(中央社)