4公斤安毒藏車內遭查獲 足供4萬人吸食

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刑事警察局中部打擊犯罪中心今天宣布查獲4公斤安非他命，雖然劉姓毒販藏在車內隱密處，仍被搜出，初估起出的安毒約可供4萬多人次吸食。

中部打擊犯罪中心於105年底接獲情資指稱，綽號「顯仔」男子涉嫌自南部將毒品載運至桃園地區販賣，警方表示，經過分析、比對相關資料，認為劉姓男子涉案嫌疑重大，即報請桃園地檢署指揮，會同桃園市政府警察局大園分局、高雄市政府警察局左營分局等單位組成專案小組共同偵辦。

警方指出，經專案小組多月跟監蒐證，確認劉姓男子南毒北運的販毒模式，並獲知劉男預計於106年2月中旬再次將毒品安非他命自高雄運輸至桃園，專案小組立即全力動員密集跟監。

警方表示，13日晚間發現劉男駕車北上，於是沿途尾隨劉男至桃園市桃園區大興西路汽車旅館附近交易毒品時，乘劉男下車不備之際予以逮捕，當場於車內查獲第2級毒品安非他命4大包，重約4公斤，還有現金新台幣3萬6000元及電子磅秤1台等贓證物。

警方指出，近期因國內司法機關查緝毒品行動雷厲風行，導致毒品市場缺貨嚴重，據了解，安非他命毒品每公斤黑市價錢已高達25萬至30萬元之間，初估這次查獲的毒品約可供4萬多人次吸食。1060214

(中央社)