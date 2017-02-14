化學毒素擴散 地球最深海溝也難倖免

科學家今天表示，棲息在海洋最深處類似蝦子的生物，體內也含有高濃度的人造毒素。

路透社報導，生活在太平洋約1萬公尺深的黃色短腳雙眼鉤蝦（Hirondellea gigas）等小型甲殼綱動物，都受到多氯聯苯（PCBs）和多溴二苯醚（PBDEs）汙染。

多氯聯苯用於製造變壓器或塗料，多溴二苯醚則是防火的化學物質。

根據法新社，禁用的化學物質汙染了棲息在海洋最深處的甲殼綱動物，成為人造汙染物擴散到地球最偏遠地區的第1個證據。

研究人員說，即便是生活在海平面以下近11公里處的食腐動物，恐怕也難逃被「極高」濃度化學物質汙染的命運。這些化學物質用於製造冷卻劑和絕緣液體。

研究人員在刊登於「自然－生態學與進化」（Nature Ecology and Evolution）的研究中寫道，這些汙染物質可能來自沉至海底的塑膠廢棄物和動物屍體。

任職紐卡索大學（Newcastle University）的研究共同執筆人傑米生（Alan Jamieson）說：「我們仍認為如此偏遠且原始的深海地區，可逃過受到人類荼毒的命運，但遺憾的是，我們的研究顯示，事實就是如此。」

傑米生和研究團隊使用特製的潛水艇，蒐集棲息在太平洋馬里亞納海溝（Mariana Trench）和克馬得海溝（Kermadec Trench）的片腳類動物。

這些是地球上最深、最黑暗的地區，人類對它們所知甚少，甚至不如月球表面。（譯者：中央社劉文瑜）1060214

(中央社)