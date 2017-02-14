情人節宅經濟發威 大陸外賣市場熱
今天是西洋情人節，上海的街頭許多外賣小哥來回穿梭，大陸一家外賣公司數據顯示，大餐外賣的消費在節假日尤為明顯，訂單量呈現爆炸性成長，在家吃外賣成了過節的新方式。
上海今天天氣最高溫達15度，夜間低溫也有5度，受惠於好天氣，很多人會在晚上出門約會。不過不想人擠人的民眾，可以在家叫外賣慶祝，不少外賣品牌公司強打情人節雙人套餐，搶攻「宅市場」。
新華網今天報導，重慶外賣品牌「加班狗」數據顯示，大餐外賣的消費在節假日尤為明顯，訂單量呈現爆炸性成長，例如年夜飯銷量比去年增加了120%，剛剛過去的元宵節單日銷售額也比同期週末高出30%。
此外，根據美團－大眾點評2016年情人節當日統計數據，越來越多男性在線上訂購鮮花。美團外賣數據顯示，紅玫瑰仍是最多人的選擇。另外，成都人秀恩愛指數爆表，壓倒北上廣，成為大陸情侶消費最多的城市。1060214
(中央社)
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