陸烏龍璧畫 玄奘穿越千年去泰姬陵取經
大陸陝西省西安市的一個地鐵站內一幅壁畫近來引發關注，畫面上有玄奘和大雁塔、印度泰姬陵，看到這樣的壁畫讓人聯想到玄奘去印度泰姬陸取經，專家稱兩段歷史相差1000年，引人錯誤。
綜合華商報、新浪網等陸媒報導，網友「史雷鳴博士」12日在微博發文，針對西安地鐵三號線大雁塔站壁畫稱，玄奘去的是天竺，公元600多年，而泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）則是1000年後的蒙兀兒王國（Mughal Empire）時的建築。
這名網友說，天竺是佛國，蒙兀兒王國是伊斯蘭王朝，難道玄奘去1000年後的伊斯蘭國家取古蘭經嗎？
不過，有遊客認為這只是象徵符號，告訴大家玄奘是去印度取經，不必太計較。不過，另有遊客認為這樣的畫面引人誤解，必須尊重歷史，畢竟是在大雁塔景區附近。
針對外界的質疑，地鐵車站文化牆設計團隊成員、西安美術學院教授李路葵說，每個人對同一幅畫面都會產生不同的聯想，這是可以理解的。
他說，這幅名為「天竺佛光」的壁畫體現的是現代裝飾壁畫的視覺藝術特徵，畫面強調時空觀的交錯視覺表現，表達中印兩國的古今交流，並非傳統壁畫在某一時間點講述的特定故事。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。