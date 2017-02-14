陸烏龍璧畫 玄奘穿越千年去泰姬陵取經

大陸陝西省西安市的一個地鐵站內一幅壁畫近來引發關注，畫面上有玄奘和大雁塔、印度泰姬陵，看到這樣的壁畫讓人聯想到玄奘去印度泰姬陸取經，專家稱兩段歷史相差1000年，引人錯誤。

綜合華商報、新浪網等陸媒報導，網友「史雷鳴博士」12日在微博發文，針對西安地鐵三號線大雁塔站壁畫稱，玄奘去的是天竺，公元600多年，而泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）則是1000年後的蒙兀兒王國（Mughal Empire）時的建築。

這名網友說，天竺是佛國，蒙兀兒王國是伊斯蘭王朝，難道玄奘去1000年後的伊斯蘭國家取古蘭經嗎？

不過，有遊客認為這只是象徵符號，告訴大家玄奘是去印度取經，不必太計較。不過，另有遊客認為這樣的畫面引人誤解，必須尊重歷史，畢竟是在大雁塔景區附近。

針對外界的質疑，地鐵車站文化牆設計團隊成員、西安美術學院教授李路葵說，每個人對同一幅畫面都會產生不同的聯想，這是可以理解的。

他說，這幅名為「天竺佛光」的壁畫體現的是現代裝飾壁畫的視覺藝術特徵，畫面強調時空觀的交錯視覺表現，表達中印兩國的古今交流，並非傳統壁畫在某一時間點講述的特定故事。1060214

(中央社)