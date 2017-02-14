多次自殺不成 男上吊身亡

警方發現陳姓男子已上吊身亡。（許素惠攝）

雲林古坑36歲陳姓男子去年曾兩度抱瓦斯桶欲自殺，都被員警及時制止，員警並通報自殺防治中心由社工介入輔導。上午家屬再次通報他有輕生念頭，斗南分局東和所員警獲報後四處搜尋，不幸的是，找到時，他已在古坑棋盤村懷恩堂後方的芒果樹上吊身亡。

※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。

請珍惜生命，再給自己一次機會。

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(中時)