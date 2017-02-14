友力辯蝶戀花是靠行車 監理站：還是要負責

國道五號遊覽車翻覆釀33死，友力通運遭撤照，負責人喊冤強調蝶戀花旅行社是靠行車，認為撤照無理，桃園監理站長周景朗對此表示，管理採登記制，友力還是要負責。

周景朗說，查詢車籍資料後發現，出事車輛不是友力負責人擁有，且雙方訂有契約書，證實確實是靠行，但運輸業管理採登記制，持照者要善盡車輛和駕駛人的管理責任，已多次宣導請業者不要接受靠行，因此仍認定要由友力負責。

至於撤照一事，周景朗表示桃園監理站是執行單位，仍要待收到公文後才行事，業者若有不服，收到處分書後30天內可提出訴願，訴願委員會駁回後若仍不服，可打行政訴訟救濟，由司法裁處。

(中時)