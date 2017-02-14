情人節女友拒復合 男子直播上吊自殺

悲傷情人節！周姓板模工人與同居女友吵架，農曆年期間女友搬離愛巢，他近日積極挽回，希望共度情人節，無奈女友仍不理會他。12日晚間他用line撥視訊電話給友人，直播其上吊自殺的視訊畫面。男子送醫急救，一度被救活，但昨晚醫院仍宣告不治。

27歲周姓板模工過年期間和同居的26歲葉姓女友吵架，女友搬出兩人位於林森北路條通內的小套房。周積極挽回不成，每天藉酒澆愁，12日晚間他見邀約女友回來共度情人節不成，傳簡訊對方也不回覆，竟傳line給其他友人告別，並以通訊軟體視訊直播自殺過程。

他向對方說：「掰掰」，對方不解，只見他用長浴巾在浴室綁天花板的管線上吊，隨後手機掉落地面，畫面只剩空洞的天花板。

友人嚇得趕緊通知周男的女友，葉女趕回來查看，當時周男已無呼吸心跳，報警送醫急救，周一度恢復生命跡象，但仍在13日晚間宣告不治。

檢警今天相驗遺體，查出他去年曾有割腕輕生紀錄，長期有酗酒情況。他雖沒留下遺書，但經查無外力介入跡象，家屬對其自殺死因沒意見。

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(中時)