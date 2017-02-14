諮商師遭殺害 台體大：遺憾不捨

27歲的台體大研究生陳明峰涉嫌殺害學校鄭姓諮商師，消息傳回台體大，師生都感到相當驚訝與遺憾。校方強調，陳生表達方式較衝、易得罪人，3年前開始接受諮商，至於鄭女為人熱忱、有愛心，在校人緣佳，卻沒想到會發生這樣的事情。

台體大主任秘書張武隆表示，鄭女約4年前到學校輔導室擔任諮商師的工作，因她很有愛心、待人親切且樂於助人，只要學生有問題找她幫忙、幾乎不會拒絕，在校內人緣很不錯，許多學生都把她當成大姊姊、媽媽來看待。

至於陳生在學校大學念的是球類系，研究所則選擇運動管理，校方指出，他在大四時因講話較衝、易與同學產生爭執，導致人際互動不佳，經導師介紹到輔導室接受協助，3年來，每2周至1個月會到鄭女辦公室接受諮商，但從未聽聞兩人有特殊情感或關係存在，也沒見過他們有奇怪的互動。

(中時)