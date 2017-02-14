高雄市長陳菊表揚獲教育部全國獎項師生
高雄市師生表現亮眼，105年摘下教育部「資訊科技融入教學創新應用團隊」、「國中小行動學習推動計畫」多個獎項，兩項大獎總合更居全國第一！市長陳菊14日在市政會議表揚師生的傑出表現。
陳菊在市政會議親自表揚獲獎學校，表示高雄市發展「智慧城市」，其中「智慧教育」更是從102年至105年連續4年，在整體「資訊教育」評比獲得全國第一，在資安、學習、遊戲、儲存等四大部份均有「教育雲」服務。
透過產官學合作，目前已有75校導入平板電腦教學，在教育部107年課綱即將上路之際，將落實國小三年級以上，每個學生將逐步學會寫程式，培養邏輯運算思考的能力。
教育局長范巽綠表示，高雄市參加行動學習學校大幅成長，也因是全國獲教育部補助最多參賽縣市。她期待所有參與的學校校長與教師，每年都有卓越的佳績，培養21世紀資訊素養人才。
榮獲創新應用團隊優勝的有苓雅國中、燕巢國中、左營國小及陽明國小；另左營國小、大華國小、後勁國小、立志高中國中部、苓雅國中與林園高中國中部，榮獲行動學習「優良學校」獎，其中左營國小郭晴之老師、大同國小鄭鈿樺老師、景義國小莊心怡老師與林園高中國中部葉建志老師榮獲行動學習「傑出教師」獎。
此外大華國小邵秋桃校長、苓雅國中姜正明校長與林園高中莊訓當校長更勇奪行動學習「領導卓越」獎，兩項大獎總合居全國第一。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。