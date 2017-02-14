高雄市長陳菊表揚獲教育部全國獎項師生

市長陳菊在市政會議表揚獲獎的學校師生。（李義攝）

高雄市師生表現亮眼，105年摘下教育部「資訊科技融入教學創新應用團隊」、「國中小行動學習推動計畫」多個獎項，兩項大獎總合更居全國第一！市長陳菊14日在市政會議表揚師生的傑出表現。

陳菊在市政會議親自表揚獲獎學校，表示高雄市發展「智慧城市」，其中「智慧教育」更是從102年至105年連續4年，在整體「資訊教育」評比獲得全國第一，在資安、學習、遊戲、儲存等四大部份均有「教育雲」服務。

透過產官學合作，目前已有75校導入平板電腦教學，在教育部107年課綱即將上路之際，將落實國小三年級以上，每個學生將逐步學會寫程式，培養邏輯運算思考的能力。

教育局長范巽綠表示，高雄市參加行動學習學校大幅成長，也因是全國獲教育部補助最多參賽縣市。她期待所有參與的學校校長與教師，每年都有卓越的佳績，培養21世紀資訊素養人才。

榮獲創新應用團隊優勝的有苓雅國中、燕巢國中、左營國小及陽明國小；另左營國小、大華國小、後勁國小、立志高中國中部、苓雅國中與林園高中國中部，榮獲行動學習「優良學校」獎，其中左營國小郭晴之老師、大同國小鄭鈿樺老師、景義國小莊心怡老師與林園高中國中部葉建志老師榮獲行動學習「傑出教師」獎。

此外大華國小邵秋桃校長、苓雅國中姜正明校長與林園高中莊訓當校長更勇奪行動學習「領導卓越」獎，兩項大獎總合居全國第一。

(中時)