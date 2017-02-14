康姓司機兒嗆旅行社：你們會付出代價

（圖／取自康姓司機兒子臉書）

國道嚴重死傷意外，旅行社對外表示康姓司機休2天才上班，這種說法引發家屬反彈，批評旅行社卸責、說謊，康姓司機正在當兵的兒子，下午也透過臉書表示：「我會讓你付出非常大的代價 你們這間公司如果沒有出來面對 就是我自己過去找你們處理 相信我 我絕對辦得到」對旅行社十分不滿。

(中時)