奇蹟指揮索契夫 率領土魯斯管弦樂團首度訪台展現法式浪漫樂音

索契夫今年才四十歲，早已被譽為「奇蹟指揮」，他沒有得過大獎，但一路本持俄羅斯指揮傳統，站上國際樂壇巔峰。(牛耳提供)

兩年前突破萬難，拿到俄國波修瓦大劇院總監一職，新生代指揮家圖岡・索契夫（Tugan Sokhiev）將率領法國國家土魯斯管弦樂團首度訪台，帶來法國作曲家德布西《牧神的午後》前奏曲以及聖桑《管風琴交響曲》，領略法式浪漫輕盈風情。這也是屏東演藝廳開幕以來第一個使用廳內管風琴的交響樂團。

索契夫今年才四十歲，早已被譽為「奇蹟指揮」，他沒有得過大獎，但一路本持俄羅斯指揮傳統，大膽西進，先從最寒冷的冰島樂團開始，逐步客席柏林愛樂、維也納愛樂等一流樂團，還不忘顧好俄國基地，拿下眾家指揮眼中欽羨的肥肉波修瓦大劇院總監，走出了自己的一條指揮之路。

索契夫7歲開始學琴，才華洋溢，17歲就首次嘗試指揮，19歲考取聖彼得堡音樂院，成為俄國指揮名師穆辛最後一批入室弟子。穆辛去世之後，索契夫成為泰密卡諾夫的學生，直到2001年畢業。

外型挺拔穩健，眼神都是戲，索契夫先是受邀在冰島威爾斯歌劇院擔任音樂總監，之後為馬捷爾代打，客席指揮雪梨交響樂團，獲得極佳讚賞；2005年索契夫首度跟法國國家土魯斯管弦樂團合作，獲得法國樂評「年度革新音樂家」殊榮，2008年索契夫正式受邀擔任土魯斯管絃樂團音樂總監至今，雙方合作默契十足，演出也被法國《費加洛報》譽為是「法國音樂界的中心」，前途看好。

索契夫表示，他沒有特別崇拜那些指揮家，「但我從一些前輩當中學習到很多，我曾經有十年在馬林斯基劇院的學院樂團擔任歌劇指揮，跟葛濟夫一起工作，跟他交談，看他排練，這是我非常幸運的地方。」索契夫說，他也經常從過去的大指揮家中學習，「賽爾、伯恩斯坦到卡拉揚，名單非常長，這些偉大的音樂家都啟發了我。」

法國國家土魯斯管弦樂團與巴黎管弦樂團（Orchestre de Paris）、巴黎歌劇院管弦樂團（Orchestre de Opera Garnier）被認為是三大法國交響樂團之一，其所在地土魯斯是歐洲航天產業的大本營，空中巴士、伽利略定位系統等大廠都在這裡，樂團得天獨厚由政府支持，不缺贊助，團員更是一時之選，樂團音色輕盈而能保有法國特色，這次除了首度訪台之外，也受邀巡迴杜拜以及首爾等城市。

法國國家土魯斯管弦樂團音樂會將於4月23日下午兩點在屏東演藝廳，4月25日在台北國家音樂廳。音樂會女高音則為周淑美，她也將與樂團帶來歌劇選粹。

(中時)