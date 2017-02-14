遊覽車意外頻傳 消基會說話了
國道5號發生遊覽車事故釀33死，各界批評聲浪不斷。消基會今天表示，應針對遊覽車長期靠行現象、司機疲勞駕駛及合理團費參考價訂定等問題，進行深切檢討及改進。
蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團昨晚發生嚴重翻車事故，目前已造成33死、11傷，傷者都還在醫院搶救、治療。各界也都針對事故主因是否涉及司機疲勞駕駛、車體安全性及低價團費進行討論。
中華民國消費者文教基金會董事長游開雄下午受訪時表示，希望藉由這次嚴重的交通事件，針對過去國內遊覽車是否有長期靠行現象原因、司機疲勞駕駛及是否應訂出合理團費參考價等問題，進行深切檢討。
他指出，像是遊覽車車齡是否應作為禁止使用的限制條件，這問題經過國內多次討論仍未有定論；不過，國內遊覽車車齡偏高現象，對於車輛機件是否有影響？這必須透過科學調查及研究，仍值得重視。
對於外界批評1日遊行程低價團費也是問題之一，游開雄認為，1日遊費用包括車資、保險及三餐等項目費用，不一定能直接論斷其價格高過低。
但若以這次意外個案來看，游開雄指出，「司機執勤時間是否造成疲勞駕駛情況是重點」，由於1日遊行程的出發時間很早，山路蜿蜒加上昨晚回程的道路彎曲，這些對司機來說都是考驗。
他表示，國內1日遊的遊覽車司機普遍都有疲勞駕駛情況，值得注意。
此外，過去發生過幾次大客車事故後，消基會都建議應該要加裝行車記錄器，不僅是為了了解車輛有無超速或違規行駛，在事故發生當下要進行調查時，也可以確實掌握事故發生的真正原因，才能在事後檢討提出有效改進措施。1060214
(中央社)
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