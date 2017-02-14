情人節空氣糟 陸逾半城市出現空汙
今天是西洋情人節，中國大陸多地卻面臨嚴重空氣汙染。大陸官方指出，包括京津冀（北京、天津、河北）區域在內，監測範圍超過一半的城市出現空汙，逾2成城市空汙達重度或嚴重等級。
中新社報導，受不利天氣形勢影響，大陸空汙範圍進一步擴大，北京、石家莊、濟南、鄭州、西安、烏魯木齊等地14日都出現重度以上空氣汙染。
中國環境監測總站數據顯示，截至上午11時，監測範圍內57%的城市出現空汙。其中，嚴重汙染占監測城市總數的3.8%，重度汙染占17.2%，中度汙染占8.7%，輕度汙染占27.3%。
中國環境監測總站指出，14日至15日，大氣擴散條件持續不利，汙染物逐步累積，預計京津冀區域中南部空氣將出現重度以上汙染，其中15日範圍最大，影響地區包括北京、天津和河北多座城市。
在其他地區方面，陝西關中地區空氣以重至嚴重汙染為主，東北部分地區可能出現重度汙染，華東北部、東北大部分地區空氣以輕至中度汙染為主。
預報顯示，受冷空氣影響，大陸大部分地區大氣擴散條件16日轉趨有利，華北北部、華中、華東、華南、西南、東北、西北大部分地區空氣品質以良至輕度汙染為主。1060214
(中央社)
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