料理雞肉要不要先洗 譚敦慈建議先燙再洗
有醫師建議，買雞肉不用洗，應直接下鍋煮，以免增加感染機會。資深護理師譚敦慈表示，她個人習慣是雞肉買回就先煮沸水燙，燙過再清洗，既可殺菌也好料理。
醫師江守山在臉書貼文指出，禽流感看起來越來越厲害了，建議大家買的雞肉不要洗，因用水沖雞肉會產生氣凝膠。氣凝膠含有的病毒會導致感染機會增加，且其實不管雞、肉、魚這3種肉用水沖洗，所有研究都指向不能降低含菌量，應該不用清洗，直接下鍋就好。
衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞表示，根據世界衛生組織說明，目前沒有任何人類個案因食用禽肉、蛋或接觸雞蛋被傳染禽流感。在料理雞肉前先清洗，應有助去除表面的細菌。
長期關注食安的長庚毒物實驗室團隊資深護理師譚敦慈表示，每個人的料理習慣不同，她個人比較怕油，也不喜歡雞皮。她喜歡買來源讓人安心的雞肉，如超市的肉品。料理前不會先洗，但會準備一鍋沸水，雞肉會先燙過，之後再清洗，順帶去油、去皮。
如果是魚肉，譚敦慈說，她會優先選擇買真空包裝的魚肉，如果是市場買的生魚，買回後也會清洗、擦乾再冷凍或冷藏。
譚敦慈表示，如果是豬肉，最好是買一餐的份量即可，料理前也不要先洗，因為容易壞掉，也可以先燙過再料理。1060214
(中央社)
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