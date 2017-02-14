陸關切遊覽車翻覆事故 海基會致謝

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針對陸方就國道遊覽車翻覆重大事故表達哀悼及慰問，海峽交流基金會今天以簡訊方式向中國大陸海峽兩岸關係協會表達感謝。

一輛遊覽車13日晚間在國道5號接國道3號邊坡處翻覆。據內政部消防署統計，遊覽車內共44人，其中33人死亡，11人受傷。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午發布新聞稿，對這起事故表達高度關切。大陸國台辦、海協會以負責人名義向車禍中罹難者表達深切哀悼，向傷者和家屬表達誠摯慰問。

對此，陸委會下午代表政府表達感謝，海基會也以簡訊方式向大陸海協會表達感謝，並以電話確認海協會已收到簡訊。

海基會並表示，衷心期盼有關方面全力搶救傷患，仔細調查事故原因。1060214

(中央社)