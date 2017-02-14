台灣有愛 無國籍林小弟實現台灣之子心願
草屯鎮林小弟因越南籍生母離婚後，申請喪失越南國籍，又尚未許可歸化我國國籍期間出生，成為無國籍身分，致無法辦理出生登記，求助於草屯鎮戶政事務所，經該所熱心專案協助，順利完成歸化國籍，成為台灣之子，讓林母及家屬都感動不已。
據林小弟生母指出，她多次向越南駐台經濟文化辦事處申請證明未果，皆被以生母已取得中華民國國籍為由，遭承辦人員婉拒。
該事經草屯戶政事務所得知，馬上主動聯繫林母，積極提供指導，並向其他相關公務機關請求行政協助，提供林小弟資料；雖然林小弟歸化國籍案未能符合準歸化國籍申請文件，最後仍以專案函報內政部辦理，順利完成歸化中華民國國籍。
林母感謝縣府、草屯鎮戶政事務所及其他公務機關協助，因公務員的熱忱幫忙，讓林小弟可以真正成為台灣之子。
(中時)
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