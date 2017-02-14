農漁會選舉賄選瘋傳 雲嘉南選他案有38件

▲法務部常務次長張斗輝（左二）、檢察總長顏大和（左一）、高檢署檢察長王添盛（右二）14日在台南地檢署，出席農漁會代表選舉分區查察賄選座談會。（黃文博攝）

全國農、漁會代表、理監事和理事長、總幹事遴聘，本月19日即將展開，雲嘉南地區賄選傳聞不斷，目前3個縣市的地檢署，已簽分38件的選他案展開偵辦，有22個區農會、漁會競爭激烈，檢警調已列為熱點偵查區。

由於選舉即將展開，台南高分檢檢察長謝榮盛，14日上午10時30分，在台南地檢署召集雲林、嘉義、台南三地的檢、警、調及政風機構之首長及主管，針對106年度農、漁會選舉查察舉辦分區座談會。

為了顯示中央對這次選舉端正選風的重視，14日的座談會，法務部常務次長張斗輝、檢察司長林邦樑、檢察總長顏大和、高檢署檢察長王添盛，也都出席座談會，另除了雲嘉南4縣市警察局長也到場外，刑事局、調查局及廉政署也派員參與座談。

昨天的座談會，雲林地檢署檢察長鄭銘謙、嘉義地檢署檢察長郭珍妮、台南地檢署檢察長張文政，均分別就就轄區查察賄選情形，提出工作報告，目前以台南地區賄選情資最多，南檢已簽分30件的選他案展開調查，嘉義有6件，雲林2件。

不過在選情激烈部分，台南區農會有10個，雲林有11個、嘉義有1個，這22個選舉區，查賄小組已烈為重點熱區偵查。

顏大和表示，全國區農漁會選舉，檢警調的重頭戲，是在代表產生後，接下來的理監事和理事長改選、總幹事遴聘，務必全力防範候選人賄選，檢警調的偵查工作，一定要持續下去，才能端正選風。

(中時)