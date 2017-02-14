立仁橋土石淤積嚴重 大里居民憂心洪患

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立委何欣純(左三)邀集相關單位會勘，並要求三河局儘速進行立仁橋周邊河道整理。(林欣儀攝)

台中市大里區頭汴坑溪立仁橋附近土石堆積，嚴重影響河防安全，引發居民抱怨，立委何欣純上午邀集相關單位會勘，並要求三河局儘速進行河道整理作業，保障民眾生命安全。

當地居民指出，立仁橋是十九甲地區通往仁化地區的重要道路，7年前通車時，橋梁底部距離河道約10公尺，但受土石淤積影響，現在橋梁底部距離河道僅剩2公尺，嚴重影響防洪斷面，甚至颱風來襲就會封橋，造成交通不便。

何欣純表示，頭汴坑溪近年來土石淤積嚴重，在新仁橋至立仁橋間，甚至已經從陡坡變成了緩坡，顯見土石堆積的嚴重情況，還因而影響通洪斷面、造成水位高漲，避免引發洪患，三河局應在汛期前完成河道整理。

三河局表示，避免引發洪患，已決定4月底前進行立仁橋上下游的河道整理作業。

(中時)