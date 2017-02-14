史上最年輕 李世恭接任新竹市消防局長

我要評比

新任新竹市消防局長李世恭（左），14日在市長林智堅見證下宣示布達。(徐養齡翻攝)

新竹市消防局長一職軒缺多時，期間由副局長李世恭暫代局長，市府14日宣布李世恭真除，並舉行佈達宣誓典禮，李也成為歷來竹市消防局長最年輕的一位。

今年將滿45歲的李世恭，警大畢業後即在新竹市消防局服務，迄今21年，歷任分隊長、組員、課員、副大隊長、大隊長、課長、科長及副局長等職，內外勤經驗豐富。

市長林智堅肯定李世恭在代理局長期間，帶領消防局於救災救護的工作表現，在全國各項評比及救災救護效能上，均獲卓越成績，足為全國消防機關的楷模。

(中時)