19年太久了! 客運業者：車齡10年以上遊覽車不要搭

我要評比

圖為蝶戀花旅行社遊覽車昨晚在國道五號接國道三號南下往木柵轉彎處翻落邊坡，造成重大傷亡。（王英豪攝 資料照片）

遊覽車新舊也許與發生車禍沒有絕對關係，但一般合理使用年限是多久？客運業者說，遊覽車跟轎車一樣，開越久大小毛病越多，若車齡超過10年，就該汰舊換新，否則容易出問題。

中央社消息指出，蝶戀花旅行社出事的遊覽車車齡高達19年，客運業者直言「太久了！」在業界，多數大型客運、遊覽車公司的遊覽車，大約使用10年就會汰舊換新。

一輛遊覽車造價不菲，動輒7、800萬元，一些規模不大的公司考量成本，大多修修補補，不可能定時汰換。遊覽車車況較老舊相對就會給予較優惠價格，民眾在撿便宜的情況下，就得付出未知的安全代價。

公路總局指出，10年以上遊覽車每年要求做3次定期檢驗，並將車輛設備資訊、駕駛人及公司違規次數揭露。但也有業者表示，應該以公里數而非車齡來決定遊覽車是否該汰換。

(中時電子報)