19年太久了! 客運業者：車齡10年以上遊覽車不要搭
遊覽車新舊也許與發生車禍沒有絕對關係，但一般合理使用年限是多久？客運業者說，遊覽車跟轎車一樣，開越久大小毛病越多，若車齡超過10年，就該汰舊換新，否則容易出問題。
中央社消息指出，蝶戀花旅行社出事的遊覽車車齡高達19年，客運業者直言「太久了！」在業界，多數大型客運、遊覽車公司的遊覽車，大約使用10年就會汰舊換新。
一輛遊覽車造價不菲，動輒7、800萬元，一些規模不大的公司考量成本，大多修修補補，不可能定時汰換。遊覽車車況較老舊相對就會給予較優惠價格，民眾在撿便宜的情況下，就得付出未知的安全代價。
公路總局指出，10年以上遊覽車每年要求做3次定期檢驗，並將車輛設備資訊、駕駛人及公司違規次數揭露。但也有業者表示，應該以公里數而非車齡來決定遊覽車是否該汰換。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。