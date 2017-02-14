他早知昆凌懷二胎 虧周杰倫太會「添」
天王周杰倫今（14日）凌晨開心宣布老婆昆凌懷上第二胎，並透露是男寶寶，湊得「好」字，驚喜大批粉絲，而徒弟彈頭也立刻坦言自己早知情，獻上祝福之外，還不忘虧周董「太會『添』了」，根本是阿添師。
「南拳媽媽」彈頭得知周董公開喜訊後，隨即在臉書分享這份喜悅，和亦師亦友的周杰倫認識16年來感觸良多，「每次看到你，還是覺得，怎麼世上有這樣的強人」，並以對方是廖添丁，自己是紅龜仔搞笑形容彼此的師徒情。最後，彈頭也不忘笑虧周董結婚3年就拚了2胎，「你也太會『添』了，阿添師!!!!周杰倫!!!」，從幽默的文字間可看出其深厚情誼。
(中時電子報)
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