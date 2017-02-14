望安鄉親昏迷 澎湖海巡隊助後送

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14日0926時澎湖海巡隊接獲第十三巡防區通報：望安鄉有一名(94歲)曾姓男民眾，因意識昏迷，經望安衛生所醫師診療，認需立即後送馬公，而請求本隊派艇協助。

澎湖海巡隊立即通報線上巡邏PP-6007艇馳援執行後送，於1010時抵達並接駁病患及醫護人員暨其家屬等3人載出望安港。

於1115時送抵馬公隊部碼頭，交由消防局救護車轉送三總澎湖醫院救治。

澎湖海巡隊吾愛吾鄉，鄉親們若有需要本隊協助之處，請撥打專線06-9215221，本隊人員隨時整裝待發，竭誠為您服務。

(中時)