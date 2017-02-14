桃園龍岡國際同濟會 集結愛心助弱勢學童

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龍岡國際同濟會14日到瑞梅國小捐贈善款。（同濟會提供）

桃園市龍岡國際同濟會14日中午由會長傅從耀等人代表，捐贈愛心款項，幫助桃園市楊梅區瑞梅國小部分經濟弱勢家庭學童，盼集合社團溫暖，助這些弱勢孩子紓解家中經濟困境，也希望拋磚引玉，號召社會更多人不吝獻愛。

(中時)