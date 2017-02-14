法院裁定停收中廣頻段 NCC：絕對抗告
NCC要求中廣寶島網及音樂網頻率今年3月1日起停用及繳回，中廣提出行政訴訟並聲請停止執行，台北高等行政法院今天裁定暫時停止執行，NCC今天表示，絕對會提出抗告。
國家通訊傳播委員會（NCC）去年11月通過客委會、原民會申設全區廣播電台案，並宣布限時3個月內收回中廣音樂網（FM 96.3MHz）、寶島網（FM 105.9MHz）頻段。
不過中廣提出行政訴訟並聲請停止執行，台北高等行政法院今天裁定暫時停止執行。NCC副主委兼發言人翁柏宗今天表示，「這不是敗訴」，NCC雖然還沒收到法院裁定書，不了解法院提出停止執行的理由，「但絕對會提出抗告」。
翁柏宗表示， 由於中廣「終止遏制匪波任務」已於民國93年終止，行政院核定將中廣全國性調頻廣播的「音樂網（FM96.3MHz）」與「寶島網（FM105.9MHz）」頻段，分別核配給原民廣播電台與客家廣播電台，後續頻率指配將由NCC負責辦理。
翁柏宗表示，NCC成立十幾年，無論政黨輪替，都秉持一貫立場，要收回遏制匪波的頻率，收回原中廣音樂網、寶島網頻率後，將成立客家、原民台，具有相當公益性。
翁柏宗表示，台北高等行政法院作出這樣裁定，NCC深表遺憾。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。