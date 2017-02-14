法院裁定停收中廣頻段 NCC：絕對抗告

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NCC要求中廣寶島網及音樂網頻率今年3月1日起停用及繳回，中廣提出行政訴訟並聲請停止執行，台北高等行政法院今天裁定暫時停止執行，NCC今天表示，絕對會提出抗告。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年11月通過客委會、原民會申設全區廣播電台案，並宣布限時3個月內收回中廣音樂網（FM 96.3MHz）、寶島網（FM 105.9MHz）頻段。

不過中廣提出行政訴訟並聲請停止執行，台北高等行政法院今天裁定暫時停止執行。NCC副主委兼發言人翁柏宗今天表示，「這不是敗訴」，NCC雖然還沒收到法院裁定書，不了解法院提出停止執行的理由，「但絕對會提出抗告」。

翁柏宗表示， 由於中廣「終止遏制匪波任務」已於民國93年終止，行政院核定將中廣全國性調頻廣播的「音樂網（FM96.3MHz）」與「寶島網（FM105.9MHz）」頻段，分別核配給原民廣播電台與客家廣播電台，後續頻率指配將由NCC負責辦理。

翁柏宗表示，NCC成立十幾年，無論政黨輪替，都秉持一貫立場，要收回遏制匪波的頻率，收回原中廣音樂網、寶島網頻率後，將成立客家、原民台，具有相當公益性。

翁柏宗表示，台北高等行政法院作出這樣裁定，NCC深表遺憾。1060214

(中央社)