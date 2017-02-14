南韓防長：殺傷鏈系統可攔截北韓新飛彈

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南韓國防部長官韓民求今天出席國會國防委員會全體會議時表示，北韓12日試射的北極星2型飛彈是由潛射飛彈北極星1型改良的新型，南韓軍方「殺傷鏈系統」可以進行攔截。

南韓軍方「殺傷鏈系統」是集探測、識別、決策、打擊於一體的攻擊性反導系統。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓政府分析認為，北韓12日發射北極星2型飛彈使用固體燃料縮短了發射準備時間。

對此，報導引述韓民求說，「殺傷鏈系統」在設計階段已將注入燃料的時間計算在內，不會因北韓改用固體燃料而喪失防禦能力。不管北韓發射何種飛彈，南韓軍方對進入朝鮮半島作戰範圍內的飛彈都可進行攔截。1060214

(中央社)