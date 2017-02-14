蝶戀花遊覽車事故 常客感意外先退費
蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團昨天發生遊覽車事故，今天部分已報名行程的民眾趕來退費，有常客表示，每次參加幾乎都是滿團，玩得也不錯，沒想到會出意外。
台北市蝶戀花旅行社承辦的武陵農場一日遊賞櫻團，昨天在國道5號發生遊覽車翻覆事故，造成重大傷亡，引發社會關注。
今天上午開始，大批媒體就守候在旅行社樓下，但旅行社相關負責人一直未出現，留在辦公室的旅行社人員也不願受訪，但有數名民眾趕到旅行社要求退費，按門鈴後，由旅行社人員開門，上樓辦理退費。
從事服務業的戴小姐表示，自己在附近工作，參加蝶戀花旅行社的行程已有5、6次，每次出團都坐滿，旅客以長者居多，前幾天她才剛訂賞櫻團的行程，看到新聞後，才趕快跑來退費。
戴小姐指出，之前參加行程，覺得玩得很不錯，還跟其他人推薦，看到這次事故，她也覺得很意外，不曉得是人為還是車子有問題，短時間內她應該不會參加國旅團，但也坦言，過一段時間後，大家都淡忘這起事故，相信又有一堆人去國旅。
另一名完成退費的旅客表示，看到新聞後，難免有點害怕，因此才來要求退費，但旅行社人員退費態度不錯。1060214
(中央社)
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