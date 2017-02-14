車禍司機疑過勞 勞團：7休1開後門釀禍

勞工團體工鬥今天表示，遊覽車司機超時工作，在去年針對7休1問題，交通運輸、旅遊業部分早已亮警告燈號，但勞動部卻替觀光旅遊業開後門，釀成悲劇。

台北市蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻團，昨天晚間發生遊覽車翻車，造成33人死亡嚴重事故，肇事原因外界疑跟司機過勞有關。

對此，勞團工人鬥總統今天在臉書上表示，遊覽車司機超時工作，早在去年針對7休1問題，交通運輸、旅遊業部分早已亮警告燈號，勞動部卻在10月替觀光旅遊業開後門，釀成悲劇。

工鬥說，因為出團時間不定，司機的工時也時常爆表，新聞內提到中間有休息時段，但在勞方的立場上，在工作崗位上的休息，還是一個身心掛念工作的狀態，不能全然得扣除在工作時間之外，況且遊覽車司機更是在車裡待命。

民國105年落實單週40工時、106年砍掉7天假改成一例一休制度，交通運輸業卻屢屢被排除在外。工鬥說，過勞不只是單一勞工，還牽涉到安全問題，若業者跟政府再繼續以節省人事成本的方式施行政策，悲劇會一再發生。1060214

(中央社)