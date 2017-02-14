車禍司機疑過勞 勞團：7休1開後門釀禍
勞工團體工鬥今天表示，遊覽車司機超時工作，在去年針對7休1問題，交通運輸、旅遊業部分早已亮警告燈號，但勞動部卻替觀光旅遊業開後門，釀成悲劇。
台北市蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻團，昨天晚間發生遊覽車翻車，造成33人死亡嚴重事故，肇事原因外界疑跟司機過勞有關。
對此，勞團工人鬥總統今天在臉書上表示，遊覽車司機超時工作，早在去年針對7休1問題，交通運輸、旅遊業部分早已亮警告燈號，勞動部卻在10月替觀光旅遊業開後門，釀成悲劇。
工鬥說，因為出團時間不定，司機的工時也時常爆表，新聞內提到中間有休息時段，但在勞方的立場上，在工作崗位上的休息，還是一個身心掛念工作的狀態，不能全然得扣除在工作時間之外，況且遊覽車司機更是在車裡待命。
民國105年落實單週40工時、106年砍掉7天假改成一例一休制度，交通運輸業卻屢屢被排除在外。工鬥說，過勞不只是單一勞工，還牽涉到安全問題，若業者跟政府再繼續以節省人事成本的方式施行政策，悲劇會一再發生。1060214
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。