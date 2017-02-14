遭疑開後門釀悲劇 勞動部：最多上12天
針對勞團批評勞動部開7休1後門導致國道客運頻釀禍，勞動部重申要符合3種情況才能工作超過6天，且最多只能工作12天。
台北市蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻團，昨天晚間發生遊覽車翻車，造成33人死亡嚴重事故，肇事原因外界疑跟司機過勞有關。
對此，勞團質疑去年勞動部開7休1後門是導致釀禍的原因之一，勞動部則發出聲明強調須符合3種情況，勞工才能工作超過6天，且最多只能工作12天。
勞動部說，勞動基準法第36條例假日安排，以「每7日為一週期，每一週期內至少應有1日例假，勞工不得連續工作逾6日」為原則，但務實考量基於公眾利益等因素，難以避免勞工有連續工作逾6日的必要，因此允許3類特殊情形得為例外，並以事前徵得勞工同意為前提。
其中承載旅客的運輸業僅限於「年節、紀念日、勞動節日及其他由中央主管機關規定應放假之日」，為因應「公眾之生活便利」，始可使勞工連續工作逾6日，且雇主應於事前徵得勞工同意。
勞動部說，勞工如果因健康或其他正當理由覺得不能負荷，可隨時終止例假的調整，並回復原定例假。
除此之外，勞動部指出，目前已訂定「勞雇雙方協商調整例假應行注意事項」，並於勞動部網頁建置網路登錄系統，以落實行政監督。
根據統計，從10月起共有3萬8000多人次登錄符合例外情況，有將近9成為屠宰業或載客運輸業在年節或假日出勤的規定。1060214
(中央社)
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