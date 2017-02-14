震撼人心！槍殺俄使照片獲世界新聞攝影獎
眾人矚目的年度世界新聞攝影獎於昨天揭曉，而獲得最大獎的是張名為「土耳其刺殺」的照片，而這張照片正是在去年12月土耳其警察阿登戴茲(Mevlut Mert Altintas)因不滿俄國對阿勒坡的介入，在一場畫展活動中，當場槍殺了俄國駐土耳其大使卡羅夫（Andrey Karlov），照片中阿登戴茲持槍表情扭曲大喊「勿忘阿勒坡」，而卡羅夫已經倒在後方的血泊中。也因為這張既真實又驚悚的照片，畫面的震撼力及流傳性，獲得了年度照片的獎項。
據英國《衛報》報導，「土耳其刺殺」是由當時在現場的美聯社駐土記者厄茲比利奇（Burhan Ozbilici），冒著危險拍下了這張爆炸性的照片，除了反映出這場驚世駭俗的刺殺之外，也反映出了如今戰火連綿的中東問題。評審也認為這個獎項的決定非常困難，不過最後認為照片中阿登戴茲的臉，充分反映出了這個時代的仇恨，而且照片在世界各地引發很大的迴響，甚至有評審表示，「應該沒有人沒看過這張照片」，因此最終將最大獎頒給了它。
然而這個最終決定其實在評審之間存在著很大的歧異，像是身為世界新聞攝影獎評審團主席的法蘭克林(Stuart Franklin)，就表示自己強烈反對這個決定，他表示這已經是刺殺類的照片第三次獲得這個獎項了，其中最有名的就是1968年由艾迪•亞當斯(Eddie Adams)拍攝的「西貢處決」照片。而這種兇手與被害者同在一個畫面裡的照片，在道德上有和恐怖份子公開斬首照片一樣的疑慮，也因此把這類型的照片放到這麼高的地位，只怕是鼓勵恐怖分子繼續利用類似的手段來宣傳自己的理念。
今年第60屆的世界新聞攝影獎中是從125個國家、5,034位攝影師的80,408張照片中來做挑選，最後一共選出了45張獲獎的照片，獎項被分為即時新聞、一般新聞、長篇專題、當代議題、體育、生活與自然等類別，還有最大獎年度新聞獎，而每個分類獎項分別有一到三等獎，被選出來的照片都反映出全球正面臨的問題，也讓人看到如今一張照片可以擁有的震撼力以及無遠弗屆的影響力。
(中時電子報)
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