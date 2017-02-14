綠執政這些東西變綠 白盟諷：情人節送菜花＋韭菜

白色正義聯盟在臉書諷刺，今天是情人節，愛台灣花朵應該是菜花+韭菜。(白色正義聯盟臉書)

日前，2017台中東勢新丁粄節宣傳記者會上，台中市長林佳龍和眾官員分切「綠粄」，惹怒東勢客家鄉親，因清明節上墳才用綠色艾草粄。過年時，移民署新竹市服務站為了讓民眾體驗異國文化風情，發放「綠色的紅包」，也引起爭議。今天是情人節，白色正義聯盟在臉書諷刺，「紅色玫瑰花也刺眼，愛台灣的花朵應該是菜花+韭菜等等....」。

客家鄉親在慶典、添丁、祈福、還願時，用紅色的紅龜粄，新丁粄就是添丁之意，自然也是使用紅龜粄，而掃墓時則用綠色的艾草粄上墳。之前台中市政府在2017台中東勢新丁粄節宣傳記者會上，竟然將原是齊賀子女新生喜悅的紅色新丁粄，變色成「綠粄」，氣壞眾多客家鄉親，簡直就像是元宵節變清明節。台中市客委會主委劉宏基還解釋，文化活動不分顏色，是為了記者會宣傳所做創意新丁粄，更加讓鄉親生氣。

而過年時移民署新竹市服務站，分送「綠色的紅包」給民眾，並解釋，因在印尼與馬來西亞會在新年發放綠色的紅包袋表祝賀，收到綠色紅包，代表財源滾滾來。但很多民眾並不領情，認為這裡是台灣，過年用綠色紅包是要讓大家臉色發青嗎?

白色正義聯盟發言人陳建華在臉書諷刺，民進黨把紅龜粄變成「綠粄」，沒想到也推出紅包變「綠包」，今天是情人節，紅色玫瑰花應該也刺眼，收到這樣版本的朋友不要意外，這就是愛台灣的花朵，菜花+韭菜等等....。

陳建華說，「難怪一上台，人民臉就綠了」，「我看以後紅地毯應該也會改顏色了.....人一綠，腦堪慮阿.....。」

網友留言「出門怎麼不戴綠帽子？」、「要不出門時把自己塗成摩登大聖再穿全身綠會更好吧」、「 那.........關老爺也要上演川劇變臉嗎?」、「這不也是想搞文化大革命嗎....」、「萬一，白目力量得勢了，那大家就常常要拿白包？！」

(中時電子報)