遊覽車司機嚴重超時 應成立觀光警察隊

蝶戀花旅行社承辦武陵農場1日遊賞櫻團發生33死意外，引發國人對於1日遊動輒14小時「血汗團」的關注！旅遊業者說，依行程來看司機必嚴重超時工作休息時間不足；建議權責單位為保障司機導遊旅客生命安全，不可再讓司機導遊超時工作，成立觀光警察隊嚴格執行法令避免讓悲劇再發生！

「他山之石可以攻錯！」台中港酒店經理姜文偉說，台灣要成為觀光大國，一定要在安全與法規上更加強執行與查驗！日本1輛遊覽車上有兩個司機，其中1位是準備輪班；他出差到德國時，用完午餐發現來另1輛車接替早上搭的車輛，日、德兩國都不准司機超時駕駛。

旅遊業者指出，總統蔡英文宣告要提升觀光產業應同時提升觀光水平。建議政府要成立觀光警察隊維持觀光法規的實行，並固定在全國機場、風景點，查核團體操作的合法性；並在景區停車場、重點道路執行營業車輛查核，定期巡查觀光業者的船舶、遊樂區、飯店合法及安全性！

柯牧洲博士說，根據汽車運輸業管理規則第19條，營業大客車每天最多駕車時間不得超過10小時，連續駕車4小時至少應有30分鐘休息，若休息拆開，每次不得少於15分鐘；若因連續性或交通壅塞最多連續駕車不得超過6小時，且休息須1次休滿45分鐘。

(中時)