市代會推WIFI免費無線網路 頭份市公所：需評估
苗栗縣頭份市民代表會今天召開臨時會，市代會主席溫俊勇與代表提議，要求市公所規畫在頭份市設置WIFI免費無線網路，提供鄉親及遊客使用，期盼今年前底能完成推動，市長徐定禎表示，建置WIFI須經過多方面考量，需要審慎評估。
智慧型手機、平板普及化，已成為聯絡趨勢，市代會主席溫俊勇考量市民使用網路便利性，昨在代表會中提出規畫設置WIFI免費無線網路一案。
溫俊勇指出，台北市、新北市、桃園市、新竹市和南投縣集集鎮等地區均有免費上網服務，其中集集鎮公所在2016年完成重要景點及公車站建置WIFI，提供民眾無線上網服務，也是全國第一個以鄉鎮公所名義成功申請全鎮WIFI網路服務的地區，可以此為借鏡。
頭份市為全縣人口最的鄉鎮市，溫俊勇說，應扮演領頭羊將資訊科技帶入日常生活，去年開始構想，獲代表會代表贊成，預估建置費約200萬元，預計在頭份各級學校與市立殯儀館等公共單位開始設置，希望今年能推動成功。
市長徐定禎表示，要在各學校建置WIFI，仍需與學校進一步研議討論，經費也需評估，將著手評估建置WIFI可行性。
(中時)
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