北市：蝶戀花稱和駕駛無僱傭關係
台北市勞檢處今天說，上午派人至蝶戀花旅行社實施勞動檢查，蝶戀花提出與友力通運的租賃契約，稱與駕駛康育薰無僱傭關係，北市府已要求提供出團行程資料，以進一步釐清。
勞動檢查處表示，上午赴蝶戀花旅行社檢查目的在於釐清旅行社、友力通運、罹災康育薰與導遊蕭如進間關係。
勞檢處說，蝶戀花旅行社稱與友力通運公司簽有租賃契約，雙方約定按趟次計價，價金包含車輛租金、駕駛及隨車服務人員小費，蝶戀花旅行社也與罹災導遊蕭如進簽有委任契約，依出團行程按日計價。
為確實釐清關係，勞檢處現正收集相關資料交叉比對，並要求蝶戀花旅行社提供司機及導遊等相關人員出團資料等提出進一步說明，以釐清職災相關責任。
至於友力通運公司，勞檢處說，因公司登記於桃園市，已連繫桃園市政府勞動局，該局也已派員前往友力運通位於新屋的廠址檢查。
勞檢處表示，經比對友力運通與蝶戀花旅行社兩造說法不一致，會再次進行檢查，以釐清兩間公司職災雇主責任。1060214
(中央社)
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