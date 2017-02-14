主場迎賓 體育署宣布台灣國際賽事

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體育署今天宣布2017年在台灣舉辦的國際賽事資訊，重頭戲台北世界大學運動會將於8月登場，世大運執行長蘇麗瓊表示，難得有主場的機會，將迎接客人，讓世界看見台灣。

教育部體育署舉辦「2017精彩賽事在台灣啟動記者會」，宣布2017年舉辦的國際賽事資訊，台北世大運執委會、中華體總、大專體總、單項協會等團體，以及企業代表出席共襄盛舉。

體育署副署長王水文表示，體育署去年輔導辦理逾百場國際賽事，今年雖然減為90多場，但8月19日至30日進行的台北世界大學運動會，將成為台灣舉辦國際賽事的新頁。

「選手常常在國外，現在是在家裡比賽。」王水文表示，為了鼓勵老師帶學生進場為中華健兒加油，體育署也有補助交通、門票的措施。

記者會上的地球模型，世界各國和台灣連在一起，象徵台灣與國際連結。

蘇麗瓊表示，非常感謝體育署、各單項協會、地方政府、企業等各界支持世大運，這次難得有主場的機會，期盼藉此讓台灣走出去、世界走進來。1060214

(中央社)