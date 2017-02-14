退休牙醫師夫婦 武陵賞櫻同罹難

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賞櫻團遊覽車翻覆釀33死，桃園市平鎮區的牙醫師劉福潤（69歲）、張素卿（65歲）夫婦，退休後四處遊玩，卻不幸同罹難，讓人鼻酸。

夫妻同罹難，讓人難過，鄰居則說，劉福潤是牙醫師，張素卿會協助掛號，劉醫師前年4月退休，做人很好，也很低調，兩夫妻感情也很好。

鄰居說，他們喜歡四處走走，劉醫師還參加攝影協會， 3個兒子沒住一起，才退休就遇死劫，讓人鼻酸。

劉醫師很拚，前年4月1日退休，才開始前往中國、日本等國內外各景點旅遊，夫妻兩人同罹難，家屬傷悲，劉醫師兒子已經趕回台處理後事。1060214

(中央社)