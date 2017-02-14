參加賞櫻團遇死劫 方美霞媽淚崩

「她給我做女兒，也是最後一次了。」50歲的方美霞準備當奶奶，豈料參加賞櫻團遇死劫。提及愛女，方媽媽忍不住淚流滿面。

方美霞跟媽媽同住在桃園市，育有一女，女兒遠嫁美國且有孕在身，準備要當奶奶，參加北市蝶戀花旅行社賞櫻團，沒想到遇上死劫，方媽媽接到噩耗，傷心不能自已，痛苦的說「一個好好的人出去，就不回來了。」

方媽媽哭到雙眼泛紅，「她給我做女兒，也是最後一次了，以後沒有母子緣。」她說，「這次是媽媽最後一次服務妳，你要好好去修行，不要再來凡間受苦。」聞者忍不住淚濕滿襟。

方媽媽說，女兒參加蝶戀花旅行社的團已好幾次，第一時間看到新聞才知道女兒出事，從此天人永隔。1060214

(中央社)